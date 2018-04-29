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  5. 29 Nisan 2018 17:59

Osmanlıspor - Başakşehir: 1-4

Süper Lig'in 31. haftasında lider Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçta Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti.

Osmanlıspor - Başakşehir: 1-4
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Medipol Başakşehir, Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Osmanlıspor deplasmanında 42’inci dakikada Numan’ın attığı golle 1-0 geriye düşen Başakşehir, Visca (52), Adebayor (74), Epureanu (88) ve Mossoro (90)’nun golleriyle 4-1 kazandı.

Bu sonucun ardından puanını 65’e çıkaran Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gelecek hafta evinde Sivasspor ile oynayacak Başakşehir bir sonraki hafta Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Medipol Başakşehir şampiyonluk yolunda son hafta maçını içe Kasımpaşa ile içerde oynayacak.

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