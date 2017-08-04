Osmanlıspor Ndiaye'yi Galatasaray'a 21 katına sattı

Osmanlıspor, 2015 yılında düşük bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Senegalli milli futbolcu Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a transferinden yüksek bir gelir elde etti.

Ndiaye'yi 2015 yılında 350 bin avro bonservis bedeli karşılığında Norveç'in Bodo Glimt takımından transfer eden Osmanlıspor, orta sahada görev yapan Senegalli futbolcuyu iki sezon sonra 21 katına Galatasaray'a sattı.

Başkent temsilcisi, Süper Lig'e yükseldiği ilk sezon Norveç ekibinden 3 taksit ödeme planıyla transfer ettiği Ndiaye'nin satışından 7,5 milyon avro bonservis geliri sağladı.

Galatasaray, ayrıca 26 yaşındaki futbolcunun oynayacağı 25. ve 50. resmi maçlar için Osmanlıspor'a 750'şer bin avro daha ödeme yapacak.

İngiliz kulüpleriyle de ismi anılan Senegalli milli futbolcu, Osmanlıspor formasını giydiği Süper Lig'deki iki sezonda 59 maçta, 23 gole doğrudan katkı yaptı.

Orta sahada iki yönlü oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu, ligde 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Ndiaye, özellikle ilk sezonundaki performansıyla Osmanlıspor'un ligi 5. sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasında önemli rol oynadı.

"Borçsuz bir kulübüz"

Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer ettikleri futbolcuların bonservis bedeline 500 bin avrodan fazla vermediklerini söyledi.

Bütçelerine göre hareket ettiklerine dikkati çeken Dik, bonservisi yüksek olan futbolcuları tercih etmediklerinin altını çizdi.

Dik, oyuncu izleme komitelerinin önerileri üzerine transferleri gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Maaşlı oyuncu izleme komitemiz var. Yurt dışındaki futbolcuları izliyorlar. Bizim ayrıca futbolcu inceleme komisyonumuz da mevcut. Dışarıdan tavsiye üzerine oyuncu almıyoruz. Uygun fiyata oyuncu bulup alıyoruz. Fiyatı yüksek olanlardan kaçıyoruz. Dolayısıyla borçsuz bir kulübüz."

Ndiaye'nin satışından önemli bir bonservis geliri elde ettiklerini vurgulayan Dik, bu transfer karşılığında ayrıca Galatasaray altyapısında 3 futbolcuyu kadrolarına katacaklarını dile getirdi.

Dik, Senegalli futbolcunun Osmanlıspor'da 480 bin avro ücretle oynadığına dikkati çekerek, "Şimdi çok daha fazla ücret alıyor. Bizim bu paraları verme şansımız yok. Bütçemize göre hareket ediyoruz. Ndiaye'nin yerine takip ettiğimiz oyuncular var." diye konuştu.

Danimarkalı stoper Andreas Maxsö'yü de oyuncu izleme komitesinin raporu üzerine transfer ettiklerini anlatan Dik, "İyi bir fiyata aldık. Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer'in veliahtı olarak gösteriliyor. Çok iyi bir futbolcu. Maxsö göreceksiniz başarılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ndiaye'nin yerini dolduracağız"

Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven de yüksek bonservis bedeli ödemeden oyuncu transfer ettiklerine dikkati çekti.

İyi bir oyuncu izleme komitesine sahip olduklarını belirten Yurtgüven, "Aldığımız futbolculara ya bonservis ödemiyoruz ya da düşük ödemeler yapıyoruz. Ndiaye de bu futbolculardan biriydi. Önemli bir gelir elde ettik. Bu bir transfer başarısıdır." dedi.

Ndiaye'nin kaliteli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Yurtgüven, "Ayrıca karakterli bir futbolcu. Galatasaray'da başarılı olacağına inanıyorum. Ndiaye'nin yerini dolduracağız." ifadelerini kullandı.

Yurtgüven, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.