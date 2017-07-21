Porto'dan Aboubakar'a flaş teklif

Golcü arayışında Beşiktaş’ın hedefleri arasında bulunan Vincent Aboubakar, Porto’da fırtına gibi esiyor. Portekiz ekibinin, Meksika temsilcisi Guadajalara ile oynadığı hazırlık maçında henüz ikinci dakikada fileleri havalandıran Kamerunlu golcü yine geçer not aldı.

Karşılaşma 2-2 biterken, Porto Başkanı Jorge Pinto da Costa, Meksika’daki kampı ziyaret etti. Mavi-beyazlılarla kontratının sona ermesine 1 yıl kalan ve sözleşme uzatmaya yanaşmayan Aboubakar’ı başkanın ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

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