Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına net yanıt

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın adının Beşiktaş'la anılmasıyla ilgili olarak, ''Ben etik olarak, sezonu bitirmeden herhangi bir kulüple görüşme yapmayı düşünmüyorum. Ben tarzım böyle değil zaten'' dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ekol TV'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yalçın, programda Beşiktaş iddialarıyla ilgili için de konuştu.

Sezonu bitirmeden herhangi bir takımla görüşme yapmak istemediğini söyleyen 51 yaşındaki teknik direktör, "Ben etik olarak, sezonu bitirmeden herhangi bir kulüple görüşme yapmayı düşünmüyorum. Ben tarzım böyle değil zaten. Antalyaspor'un teknik direktörüyüm, önümüzde daha 4 maç var. Ligin bitmesine daha bir ay var. Antalyaspor'la veya başka bir takımla görüşmedim. Sezonun bitmesini bekliyorum. Sezon bittikten sonra şartları önümüze koyacağız, ekibimle de görüşeceğim. Tek başıma hareket etmiyorum ben. Ekibimle de bunları paylaşmam gerekiyor. Daha bir toplantı yapmadık. Kafamızda herhangi bir plan, program yok. Bir ay sonra falan bunlar artık daha çok ön plana çıkar çünkü şu anda maçlar oynanıyor. Sosyal medyada benim ağzımdan çıkan birçok yazı var. Lütfen bu yazılara itibar etmeyin. Benimle hiçbir ilgisi yok. Sosyal medya da kullanmıyorum ben. Kirli bilgiler dolaşıyor ortalıkta. Benim bu işlerle bir ilgim yok" ifadelerini kullandı.

Program moderatörünün, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?" anketinde en çok oyun kendisine çıkması için konuşan Sergen Yalçın, "Gerçekten ankete katılan herkese teşekkür ederim. Çok değerli benim için. Çalıştığım zaman da söylemiştim zaten, eğer büyük takımda çalışıyorsanız, taraftar arkanızda yoksa, değilse, oralarda başarılı olma ihtimaliniz yok. Mutlaka taraftarlar birlikte hareket etmek zorundasınız. Büyük camiaların çok büyük taraftar kitleleri var, bu kitlelere hitap ediyorlar. Siz de bu ortamın içinde olmak zorundasınız. Söyleyebileceğim tek şey bu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ama dediğim gibi ligin bitimine 4 hafta var. Antalyaspor'da çalışıyorum. Bu tür konuların şu anda içinde olmak çok doğru değil" sözlerini sarf etti.

SAMET AYBABA AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, cumartesi günü yaptığı açıklamada Sergen Yalçın için gelen sorunun ardından, "Doğal aday" cevabını vermişti.

Bugün (Salı) Almanya'ya giden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise Nuri Şahin ve yeni teknik direktör konusunda gelen sorunun ardından, "Herkesle temasımız var. Sadece Nuri Şahin değil birçok hocayla temasımız var. Türkiye'de de liglerin bitmesi lazım, görüşeceğimiz insanlar var. Bir isim telaffuz etmek doğru olmaz. Herkes Beşiktaş'a gelmek istiyor, bunu bilin. Çok kötü bir sezon geçirmiş olmamız fark etmemeli. Kötü sezondan ders çıkartmamız lazım. Elimizdeki oyuncu havuzunu iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncu imkanlarıyla ilgili de görüşmelerimiz olacak. Bu çok normal. Süreç başladı bence" sözlerini sarf etmişti.