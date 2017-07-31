Serkan Bakan Göztepe’de

Aralarında İngiltere Premier Lig kulüplerinden Manchester United ve Tottenham´ın da olduğu pek çok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan genç futbolcu Serkan Bakan, bugün İzmir’e gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantepspor’un altyapısından yetişen ve çeşitli yaş kategorilerinde 24 kez milli olan Serkan, geçen sezon 3 maçta forma giymiş, ligin son haftasında Antalyaspor filelerini sarsarak Süper Lig’in en golcüsü unvanını kazanmıştı.

Göztepe'de kaleye dünya yıldızı !

Kulübüyle 2019’a kadar sözleşmesi bulunan 2001 doğumlu Serkan Bakan için ne kadar bonservis ücreti ödendiği açıklanmadı.