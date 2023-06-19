Slaven Bilic Süper Lig'e geri dönüyor

Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'i takımın başına getirmek için ilk görüşmeyi yaptı.

Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo'nun takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi. İstanbul ekibinde başkan Süleyman Hurma, Slaven Bilic ile masaya oturdu.

Fanatik'te yer alan habere göre; Yeni sezonda dünyaca ünlü bir teknik direktörle çalışmak isteyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Hurma görüşmede Bilic'e şartlarını sordu. Buna göre bir değerlendirme yapacak Hurma'nın son kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.