  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Slaven Bilic Süper Lig'e geri dönüyor

Slaven Bilic Süper Lig'e geri dönüyor

Slaven Bilic Süper Lig'e geri dönüyor
Güncelleme:

Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'i takımın başına getirmek için ilk görüşmeyi yaptı.

Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo'nun takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi. İstanbul ekibinde başkan Süleyman Hurma, Slaven Bilic ile masaya oturdu.

Fanatik'te yer alan habere göre; Yeni sezonda dünyaca ünlü bir teknik direktörle çalışmak isteyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Hurma görüşmede Bilic'e şartlarını sordu. Buna göre bir değerlendirme yapacak Hurma'nın son kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

 

 

Etiketler Fatih Karagümrük SK fatih karagümrük slaven bilic teknik direktör süper lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zeynep Bastık'tan konuk olduğu programda sunucuya olay sözler
Nevşin Mengü'nün ''orgazm'' itirafı İbrahim Selim ile Bu Gece'ye damgasını vurdu
Yağışlar devam edecek... Sel ve su baskını uyarısı
19 Haziran haftası burç yorumları...
İzmir'i sel yuttu! Evler, arabalar sular altında...
Motorine bir dev zam daha!
Üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi
Sağanak yağış felç etti! Hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi
Dolar, Euro ve altın yeniden zirvede
Gülşen transparan sahne kıyafetiyle yine çok cesurdu