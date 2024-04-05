  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig için şampiyonluk tahmini değişti

Süper Lig için şampiyonluk tahmini değişti

Süper Lig için şampiyonluk tahmini değişti
Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken futbol veri sitesi Euro Club Index sezon sonu puanları için yaptığı tahminini güncelledi.

Trendyol Süper Lig'te şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, ligin 31. haftasını kayıpsız geçti.

Galatasaray, konuk ettiği Hatayspor'u Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe ise sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Alexander Djiku, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Serdar Dursun kaydetti.

Süper Lig'de sezonun son 8 haftasına girilirken futbol veri sitesi Euro Club Index, sezon sonu tahminelerinde güncellemeye gitti.

İşte Euro Club Index'in Süper Lig için sezon sonu puan tahmini:

5. Başakşehir - 55 Puan 

4. Beşiktaş - 60 Puan 

3. Trabzonspor - 65 Puan 

2. Fenerbahçe - 99 Puan 

1. Galatasaray - 101 Puan

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray süper lig şampiyonluk şampiyonluk tahmini
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu Bayram tatili için oraya akın ettiler: İşte bir ailenin tatil maliyeti Bayram tatili için oraya akın ettiler: İşte bir ailenin tatil maliyeti 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu Dolar ve Euro durdu, altın kudurdu Dolar ve Euro durdu, altın kudurdu Kiraya yüzde 25 zam cinayeti: Ev sahibini öldürdü Kiraya yüzde 25 zam cinayeti: Ev sahibini öldürdü AK Parti'den Erdoğan'ın başdanışmanına rest AK Parti'den Erdoğan'ın başdanışmanına rest Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlar göründü Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlar göründü Yağışlar bayram haftası geri dönüyor: İşte yağmur beklenen iller Yağışlar bayram haftası geri dönüyor: İşte yağmur beklenen iller Filenin Sultanları'nın dudak dudağa galibiyet sevinci olay oldu Filenin Sultanları'nın dudak dudağa galibiyet sevinci olay oldu Türkiye şokta! Esra Erol'daki Dadı Meryem çocuk katili çıktı Türkiye şokta! Esra Erol'daki Dadı Meryem çocuk katili çıktı