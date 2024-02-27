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Süper Lig'de liderlik yarışı kızışıyor! İşte güncel puan durumu

Süper Lig'de liderlik yarışı kızışıyor! İşte güncel puan durumu
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Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray haftayı 72 puanla lider kapattı. İşte 28. haftanın programı ve güncel puan durumu...

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 72 yapan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 27. haftasında toplam 28 golün atıldığı karşılaşmaların 7'sini ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

28. HAFTA

Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

1 Mart Cuma:

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 Mart Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU:

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray haftayı 72 puanla lider kapattı. İşte 28. haftanın programı ve güncel puan durumu...

Etiketler trendyol süper lig puan durumu 28. haftanın programı
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