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Süper Lig'te bir teknik direktör daha gitti

Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Süper Lig’de küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor, Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

 Ligde son olarak 7 Mart’ta Hatayspor’u 3-1 mağlup eden Kayserispor sonraki 8 maçta 3 puan yüzü göremedi. Söz konusu haftalarda sadece 4 puan alabilen sarı kırmızılı ekip Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 6 maçta hiç galip gelemedi.

35 puanda kalan Kayserispor bitime haftalar kala 19’uncu sırada yer alıyor. Bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu ile yollarını ayıran Kayserispor’da Hamza Hamzaoğlu görevi bırakan 4’üncü hoca oldu.

Etiketler Hamza Hamzaoğlu kayserispor
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