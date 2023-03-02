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  5. Süper Lig'te deprem! Ahmet Ağaoğlu istifa etti

Süper Lig'te deprem! Ahmet Ağaoğlu istifa etti

Süper Lig'te deprem! Ahmet Ağaoğlu istifa etti
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu yönetim kurulundan bazı isimlerin olağanüstü kongreye gitmek istemesi üzerine istifa kararı aldı.

Fanatik gazetesinden Umut Eken'in verdiği bilgiye göre, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldı. Ağaoğlu istifa dilekçesini yazıp, imzaladı.

İddiaya göre yönetimden bazı isimlerin "Olağanüstü kongreye gidelim" önerisinin ardından Ağaoğlu'nun, "Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın" karşılığını verdiği öğrenildi.

Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Etiketler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu trabzonspor istifa
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