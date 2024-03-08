TFF Başkanı Büyükekşi'den play-off açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig için play-off'un olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı. TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, UEFA Genel Sekreter Vekili Giorgio Marchetti, ECA yönetim kurulu üyeleri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri ile Avrupa ve Türk kulüplerinin yöneticileri katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig için play-off'un gündemde olmadığını söyledi.

"PLAY-OFF GÜNDEMİMİZDE YOK"

Anadolu Ajansı'na konuşan Büyükekşi, "Şu anda lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne, Türkiye Kupası'nı kazanan takım da Avrupa Ligi'ne katılıyor. Gelecek sezondan itibaren Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdik. Kupayı daha heyecanlı bir hale getiriyoruz. Hypercube şirketine Süper Lig'de play-off olup olmaması konusunda bir çalışma yaptırmıştık. Kulüplerimiz çıkan play-off şartlarını uygun görmedikleri için de şu an gündemimizde play-off yok. Hedeflerimizden biri de Süper Ligi 18 takıma düşürmek. 18 takıma düştükten sonra da play-off olmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu yıl 4 takım, önümüzdeki sezon 4 takım, bir sonraki sezon da 3 takım düşecek ve Süper Lig ideal halini alacak." dedi.