TFF kararını verdi: Süper Lig’de play-off sistemi olacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonunun bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da play-off sistemini düşünmediği kaydedildi.

Türkiye’de 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketlerinin ardından Hatayspor ve Gaziantep FK takımları ligden çekilmişti.

TFF KARARINI VERDİ

Bu takımlar gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek. Böylece ligdeki takım sayısı 20’ye yükselecek. Bu nedenle play-off sistemi konusu gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu konu hakkındaki kararı ortaya çıktı. Akşam’ın haberine göre TFF’nin play-off sistemini düşünmüyor.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geçtiğimiz günlerde liglerin başlayacağı tarih hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."