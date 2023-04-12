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  5. Trabzonspor Başkanı'ndan Sergen Yalçın açıklaması... Sergen Yalçın'ın yanıtı belli oldu

Trabzonspor Başkanı'ndan Sergen Yalçın açıklaması... Sergen Yalçın'ın yanıtı belli oldu

Trabzonspor Başkanı'ndan Sergen Yalçın açıklaması... Sergen Yalçın'ın yanıtı belli oldu
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile görüştüklerini doğruladı.

Trabzonspor'da yeni başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada takımın gündemini değerlendirdi. 

Doğan, Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme için; "Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var." dedi.

Ertuğrul Doğan açıklamasının devamında; "Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz paralar talep etti." sözlerini sarfetti.

Başkan Doğan açıklamasında; "Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum. O şampiyonluk kupasını tekrar kaldırmak. Tekrar şampiyon olacağız inansınlar" dedi.

Etiketler Trabzonspor trabzonspor ertuğrul doğan sergen yalçın bilic transfer
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