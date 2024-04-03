Trabzonspor milli aradan galibiyetle döndü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili takım mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Trezeguet, 59. dakikada penaltıdan Edin Visca ve 89. dakikada Taxiarchis Fountas attı. Konyaspor'un golünü 79. dakikada Steven N'Zonzi attı.

Edin Visca, Trabzonspor formasıyla ilk kez penaltıdan gol attı.

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mislav Orsic, uzun süreli sakatlığı sonrası ilk kez sahaya çıktı. Hırvat yıldız, Konya'da uzatma dakikalarında oyuna girdi.

Trabzonspor, Konyaspor karşısındaki galibiyetle birlikte ligde 52 puana yükseldi. Konyaspor ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Konyaspor 1-3 Trabzonspor

97' Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Fountas topu kafayla karşıladı.

94' Konyaspor'da Uğurcan Yazgılı, Umut Bozok'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

91' Trabzonspor'da sezon başı takıma katılan Orsic, ligde ilk kez oyuna giriyor. Umut Güneş oyundan çıkan isim.

89' GOL | Orta alanda topu kapan Fountas, Uğurcan'ı geçip sol ayağıyla çok sert vurdu. Köşeye giden top direğe de çarpıp ağlarla buluştu.

85' Kullanılan kornerin devamında ceza sahası dışından şutunu çeken Cebrail Karayel kaleyi bulamadı.

84' SON ANDA! Cebrail Karayel'in sağ kanattan içeriye pasında Sambou'nun kaleye şutu Meunier'den son anda kornere gitti.

82' DİREK! Marlos Moreno'nun sol kanattan ortasında Oğulcan Ülgün'ün kafa vuruşu üst direkten döndü.

81' Konyaspor'da Soner Dikmen'in yerine Anderson Niangbo oyuna dahil oldu.

80' Trabzonspor'da Joaquin Fernandez ve Taxiarchis Fountas oyuna girdi. Edin Visca ile Nicolas Pepe oyundan çıktı.

79' GOL | Ethemi'nin sağ kanattan ortasında kale önünde topla buluşan N'Zonzi düzgün bir bir vuruşla topu ağlara yolladı.

77' Konyaspor'da Filip Damjanovic'in yerine Cebrail Karayel oyuna girdi.

75' Konyaspor'da Umut Bozok'a faul yapan Teenage Lingani Hadebe sarı kart gördü.

74' Trabzonspor'da Trezeguet'nin yerine Umut Bozok oyuna dahil oldu.

72' Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan'ın kafa vuruşu Berat Özdemir'den döndü. Atağın devamında Ethemi'nin sol kanattan yükselttiği topa Sambou'nun kafa vuruşu kalecide kaldı.

71' Soner Dikmen'in yaklaşık 30 metreden kaleye şutu üstten dışarıya gitti.

67' Konyaspor'da Etheminin köşeye şutunu Uğurcan iyi uzanıp çıkardı.

66' Konyaspor'da Sokol Cikalleshi, Alexandru Cicaldau ve Ndao çıkarken, Sambo, Ethemi ve Marlos Moreno oyuna girdi.

58' GOL | Edin Visca penaltı vuruşunda top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı.

56' Eren Elmalı'nın sol kanattan içeriye pasında Meunier'in gelişine şutu Guilherme'den döndü. Hakem Atilla Karaoğlan, Guilherme'nin elle oynadığını işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.

54' Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, yavaş hareketleri nedeniyle sarı kart gördü.

52' Hızlı çıkan ev sahibinde Oğulcan hızla ceza sahası içine girdi. Oğulcan'ın kale önüne çevirdiği top Stefano Denswil'den kendisine çarparak oyun alanı dışına gitti.

50' Guilherme'nin ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

49' Hakeme itirazlarda bulunan Eren Elmalı sarı kart gördü.

47' Trabzonspor'da orta alanda yerde kalan Berat Özdemir sakatlık yaşıyor. Oğulcan Ülgün sarı kart gördü.

45' Sol kanatta topu alan Guilherme'nin ortasını Umut Güneş karşıladı. Atağın devamında bu kez Ndao sağ kanattan ortaladı. Cicaldau istediği gibi bir kafa vuruşu yapamadı.

44' Oğulcan'ın pasında topu alan Alexandru Cicaldau'nun uzaktan şutu istediği gibi olmadı, aut.

43' Hakem 'devam' kararı verdi. Visca'nın kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırmayı başardı.

42' Hakem, VAR ile iletişim halinde. Pozisyon inceleniyor.

41' Trabzonspor penaltı bekliyor. Bardhi'nin pasında topu alan Visca kale önündeki arkadaşına pasını verdi. Savunmadan seken top kornere gitti. Bordo-mavililer Filip Damjanovic'in elle oynadığı yönünde itirazlarda bulunuyor.

40' Ev sahibi ekipte Sokol Cikalleshi'nin uzaktan denediği şut kaleyi bulmadı.

36' KAÇTI! Hızlı çıkan Trabzonspor'da Bardhi'nin pasıyla topu alan Trezeguet ceza yayı üzerinden vurdu. Top yan direğin dibinden dışarıya gitti.

33' Sokol Cikalleshi'nin pasıyla topu alan Ndao ceza sahasına girdiği sırada ortasını açmak istedi ancak topla rakibinin arasına iyi giren Eren Elmalı rakibine orta açma şansı tanımadı.

30' Sol kanatta topu alan Trezeguet arka direkteki Pepe'yi düşündü ancak top savunmadan geçmedi.

26' Thomas Meunier'in sağ kanat çizgisindeki Visca'ya pası çok hızlı. Visca topu kontrol edemedi.

24' DİREK! Enis Bardhi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş üst direkten dışarıya gitti.

19' GOL | Orta alanda topu kapan Trezeguet, yaklaşık 25 metreden vuruşunu gerçekleştirdi. Üst direğin altına çarpan top ağlarla buluştu.

14' Jakub Slowik'in hızlı başlattığı oyunda Oğulcan Ülgün savunma arkasına sarkıp kale önüne çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kalan Ndao istediği gibi vuruş yapamadı.

12' Konyaspor, bu dakikalarda tüm hatlarıyla kendi yarı sahasına çekildi.

7' Visca'nın Nicolas Pepe'ye derinlemesine pasında Filip Damjanovic araya girdi.

4' Berat'ın sol kanattaki Visca'ya pasında Filip Damjanovic son anda araya girdi.

2' Trabzonsporlu futbolcular maçın ilk dakikasında orta alanda hareketsiz bekleyerek protestoda bulundu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.