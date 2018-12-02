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  5. 02 Aralık 2018 17:51

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan

Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 790 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan
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Kongrede bordo-mavili kulübün 51 yıllık tarihindeki 46. yönetim kurulu seçilerek yeni yönetim 3 yıllığına göreve getirildi.

Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven, Sertaç Güven.

Yedek üyeler: Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer, İbrahim Şahinkaya.

AA

ahmet ağaoğlu , trabzonspor
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