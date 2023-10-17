  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Güncelleme:

Trabzonspor, Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'dan Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın bugün ülkesinde yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" dedi.

Etiketler Trabzonspor trabzonspor Anastasios Bakasetas sakatlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gazze'deki yıkım uydudan böyle görüntülendi
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan borsa için kritik uyarı
Erdoğan'dan enflasyonda yeni hedef: Yüzde 4,7
İYİ Parti'nin Ankara adayı için sürpriz iddia
Çankırı'da üretiliyor, tüm dünyaya servis ediliyor
Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret!
İsrail'in kara harekatı sevkiyatı kamerada
İsrail ordusuna katılan Türk olay oldu
Türkiye'nin döviz mevduatı en yüksek illeri belli oldu
Kadına şiddete meydan dayağı!