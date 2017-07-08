Tudor, tam 7 transfer istedi

Defansa 2 ve orta sahaya 3 transfer isteğini yineleyen Tudor, Sinan ve Cenk Gönen’in de yerlerine de futbolcu alınması gerektiğini söyledi. Hırvat hocanın talep ettiği isimler arasında Konoplyanka ve Feghouli liste başı.

Sağ bek: Sabri Sarıoğlu’nun da gitmesiyle bu bölgede fazla alternatif kalmadı. Lille’den Sebastien Corchia ve Juventus’tan Stephan Lichsteiner gündemde. Oyunun iki yönünü de oynayabilen bir isim aranıyor. Tudor, Nigel de Jong ve Ryan Donk’un ayrılmaları halinde bu rakamın 2’ye yükseltilmesi gerektiğini bildirdi.

Tudor’un bu mevkii için düşündüğü isimler ise Juventus’tan Mario Lemina, Kwadwo Asamoah, Roma’dan William Vainqueur ve Stoke City’den Gianelli Imbula.

Kaleci. Cenk Gönen’in yerine genç bir kaleci alınacak. Şu an isim belirlenmedi. Kanatlar ve forvet: Sinan Gümüş’ün hem kanatlarda hem de forvette oynayabildiğine dikkat çeken Tudor, bütün sezonu Gomis-Eren ikilisiyle götürmelerinin mümkün olmadığını belirtip, üçüncü bir golcünün şart olduğunu söyledi.

Gomis ve Eren’in verimliliğini artırmak için kanat organizasyonlarına ağırlık vereceklerini ifade eden Tudor, bu nedenle de her iki kanada birer oyuncu alınması gerektiğini belirtti. Hırvat hoca sağa Feghouli’yi, sola Konoplyanka’yı istiyor.

Sol bek. Carole ve Linnes bulunduğu için şu an bu mevkii öncelikli değil. Aranan niteliklere uygun bir sol bek bulunursa hemen alınacak.

Hürriyet