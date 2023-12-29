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Süper Kupa maçı öncesi kritik zirve: Özbek, Koç ve Büyükekşi bir araya geldi

Süper Kupa maçı öncesi kritik zirve: Özbek, Koç ve Büyükekşi bir araya geldi
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi çıkan iddialar sonrasında Mehmet Büyükekşi, Dursun Özbek ve Ali Koç durumu görüşmek için bir araya geldi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe bu akşam saat 20.45'te Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi kriz yaşandı.

SUUDİLER 4 İSTEĞE KARŞI ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre öncesi Suudi yetkililer, Atatürk posteri,  Yurtta Sulh, Cihanda Sulh pankartı, Atatürk tişörtü ve  İstiklal Marşı'na izin vermedi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

 Öte yandan TFF'den yapılan açıklamada "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır" denildi. 

BÜYÜKEKŞİ – ÖZBEK – KOÇ GÖRÜŞÜYOR

Yaşananların ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa maçı öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin bulunduğu otele geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere otele geldi.

Başkan Koç, "Toplantının içeriğiyle ilgili bilginiz var mı?" sorusu üzerine "Bilmiyorum bizi çağırdılar buraya" dedi.

Etiketler mehmet büyükekşi Dursun Özbek ali koç görüşme
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