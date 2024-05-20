  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan maçlardaki VAR konuşmalarını yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 37'nci hafta maçlarının sona ermesinin ardından VAR'da incelenen pozisyonda hakemler arasındaki konuşmaları kamuoyuna duyurdu. VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Beşiktaş - Hatayspor: Beşiktaş'ın kazandığı penaltı

VAR: "Cihan sana penaltı atışı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor."

Cihan Aydın: "Gustavo, geldim."

VAR: "Temas noktası burası tamam mı? Şimdi ileri geri oynatacağım tamam mı? Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?"

Cihan Aydın: "Tamam gördüm, bir kez daha gösterin lütfen. 2 numaralı oyuncu. Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?"

VAR: "Doğru."

Etiketler var kayıtlar var kayıtları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hayalet hastalığa dikkat: 300 hastalığı taklit ediyor Hayalet hastalığa dikkat: 300 hastalığı taklit ediyor Erdoğan: ''Yurt dışına kaçan alçakların peşini asla bırakmayacağız'' Erdoğan: ''Yurt dışına kaçan alçakların peşini asla bırakmayacağız'' İYİ Partili belediyeden sığınmacıların su ve nikah ücretlerine zam İYİ Partili belediyeden sığınmacıların su ve nikah ücretlerine zam Çanakkale'de korkutan olay: Binlerce arı telef oldu Çanakkale'de korkutan olay: Binlerce arı telef oldu Prof. Dr. Ercan'dan kritik uyarı: ''7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir'' Prof. Dr. Ercan'dan kritik uyarı: ''7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir'' Faizler arttı, satışlar dibi gördü: İşte konut fiyatlarında son durum Faizler arttı, satışlar dibi gördü: İşte konut fiyatlarında son durum Yanan taşın gizemi: Yıllardır hiç sönmedi Yanan taşın gizemi: Yıllardır hiç sönmedi Erdoğan duyurdu: 1 günlük yas ilan edildi Erdoğan duyurdu: 1 günlük yas ilan edildi İran Cumhurbaşkanı'nın öldüğü kazadan yeni görüntüler İran Cumhurbaşkanı'nın öldüğü kazadan yeni görüntüler Tanıdığa sigorta yaptıranlar yandı: Faiziyle geri alınacak Tanıdığa sigorta yaptıranlar yandı: Faiziyle geri alınacak