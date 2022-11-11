  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Süper Lig'de şok ayrılık! Resmen açıklandı

Süper Lig'de şok ayrılık! Resmen açıklandı

Süper Lig'de şok ayrılık! Resmen açıklandı
Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Teknik Sorumlu Şenol Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de sürpriz bir ayrılık daha yaşandı. Kasımpaşa'da ikinci Şenol Can dönemi de sona erdi. Lacivert-beyazlı ekip ayrılığı resmen duyurdu. Ligde son 5 maçında galibiyet alamayan Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda ise 1461 Trabzon'u 6-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

Ligin 3. haftasında Sami Uğurlu'nun yerine göreve gelen genç çalıştırıcı, Kasımpaşa'daki ikinci döneminde çıktığı 11 lig maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 1.36 puan ortalaması tutturmuştu.

Etiketler süper lig ayrılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili belediye temizlik işleri için Mercedes kiralandı
Dünyanın tek hamile mumyası ''Gizemli Kadın''ın 3 boyutlu görüntüsü çıkarıldı
AK Partili ismin 10 Kasım anmasına büyük tepki
Tam 1900 yıllık! Antik kentte uzmanları bile şaşırtan keşif
Tüyler ürperten görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı
Son ''Z kuşağı'' anketinde iktidara da muhalefete de tokat gibi sonuç
Savcı, Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak istedi
İslam Memiş bu sefer ''indirim'' müjdesi verdi
Sözleşmeliden asgari ücrete EYT'de beklenen müjde geldi
İşte piyango kazanma olasılığı en yüksek burçlar açıklandı