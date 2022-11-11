Süper Lig'de şok ayrılık! Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Teknik Sorumlu Şenol Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de sürpriz bir ayrılık daha yaşandı. Kasımpaşa'da ikinci Şenol Can dönemi de sona erdi. Lacivert-beyazlı ekip ayrılığı resmen duyurdu. Ligde son 5 maçında galibiyet alamayan Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda ise 1461 Trabzon'u 6-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

Ligin 3. haftasında Sami Uğurlu'nun yerine göreve gelen genç çalıştırıcı, Kasımpaşa'daki ikinci döneminde çıktığı 11 lig maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 1.36 puan ortalaması tutturmuştu.