  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Süper Lig'in sürpriz ekibi Adana Demirspor'da ayrılıklar devam ediyor

Süper Lig'in sürpriz ekibi Adana Demirspor'da ayrılıklar devam ediyor

Süper Lig'in sürpriz ekibi Adana Demirspor'da ayrılıklar devam ediyor
Güncelleme:

Takımdaki oyuncularının maaşlarını ödeyemeyen Adana Demirspor'da takımdan ayrılıklar devam ediyor.

Adana Demirspor yıldızlarını teker teker kaybediyor. Takımın içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan dolayı kan kaybı yaşayan Adana Demirspor'da Belhanda'nın açtığı yoldan diğer futbolcular da ilerliyor.

BELHANDA İLE YOLLAR AYRILDI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Faslı futbolcu Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

JONAS SVENSSON GİTMEK İSTİYOR

Takımın bir diğer yıldızı Jonas Svensson da Adana Demirspor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi ve beklemeye geçti. Adana temsilcisi Jonas Svensson ile de yollarını kısa süre içinde mecburen ayıracak.

BADOU NDIAYE'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Tıpkı Belhanda gibi takımın en çok kazanan oyuncularından olan Badou Ndiaye'nin de önümüzdeki günlerde karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilecek. Yıldızlarını birer birer kaybeden Adana temsilcisinde taraftarlar endişelenmiş durumda...

KEVIN RODRIGUES DE GİDİYOR

Belhanda ve Ndiaye'den sonra yine takımın en çok kazanan oyuncularından olan Kevin Rodrigues ile masaya oturan Adana Demirspor, bu oyuncunun da sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedecek.

YUSUF SARI DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR

Takımın yıldızı Yusuf Sarı'ya da Avrupa'dan birçok teklif olmasından dolayı bu transfere izin verilebilir. Bütçe yaratmak isteyen Adana Demirspor, Yusuf Sarı'dan gelecek parayı kullanmak istiyor.

Etiketler Adana Demirspor takım süper lig ayrılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Filenin Sultanı Hande Baladın'ın zor anları Filenin Sultanı Hande Baladın'ın zor anları Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan Cem Küçük’e asgari ücret dersi Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan Cem Küçük’e asgari ücret dersi 2023 zamla başladı, zamla bitiyor! Zincir marketlerde ''etiket'' mesaisi 2023 zamla başladı, zamla bitiyor! Zincir marketlerde ''etiket'' mesaisi Sigaraya yeni yıl zammına ÖTV ayarı Sigaraya yeni yıl zammına ÖTV ayarı Kahramanmaraş depremini bilen isimden 6.5'lik deprem uyarısı Kahramanmaraş depremini bilen isimden 6.5'lik deprem uyarısı 2024 yılı zamlı emekli maaşları için yeni iddia 2024 yılı zamlı emekli maaşları için yeni iddia Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştılar Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştılar Hazar Ergüçlü pavyon dansıyla ortalığı yaktı geçti: ''Bu rol için doğmuş!'' Hazar Ergüçlü pavyon dansıyla ortalığı yaktı geçti: ''Bu rol için doğmuş!'' Annesiyle ilişki yaşayan ev sahibini öldürüp, intihar etti Annesiyle ilişki yaşayan ev sahibini öldürüp, intihar etti Eski güzellik kraliçesi silah kaçakçılığından tutuklandı Eski güzellik kraliçesi silah kaçakçılığından tutuklandı