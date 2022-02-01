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  4. Tecavüz skandalı ile gündeme gelmişti: FIFA 22'den siliniyor

Tecavüz skandalı ile gündeme gelmişti: FIFA 22'den siliniyor

Tecavüz skandalı ile gündeme gelmişti: FIFA 22'den siliniyor

Bir kadına uyguladığı şiddetin ardından tutuklanan Mason Greenwood'un FIFA 22 kartı FIFA’dan kaldırılacak.

Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bir kadının, Greenwood tarafından tecavüze ve fiziksel şiddete maruz kaldığına yönelik iddialarının ardından 20 yaşındaki oyuncunun tutuklandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Greenwood'un eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtları, kısa bir süre sonra silindi.

 Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etti.

Greenwood'a bir diğer tepki de takım arkadaşlarından gelmişti. Takımın yıldızları, Greenwood'u sosyal medyadan takip etmeyi bir bir bırakmıştı.

EA SPORTS DA TEPKİ KOYACAK
Daha önce Benjamin Mendy ve Adam Johnson gibi çeşitli suçlar işlemiş oyuncuların başına geldiği gibi Mason Greenwood’un FIFA 22 kartı FIFA’dan kaldırılacak.

Etiketler fifa Greenwood
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