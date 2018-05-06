Altay 7 yıl sonra 1. Lig'de !

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un şampiyonunu belirleyecek son hafta maçında 64 puanla lider konumda yer alan Gümüşhanespor, 63 puanla 2. sıradaki Altay'a konuk oldu. İzmir Atatürk Stadı’nda yaklaşık 30 bin taraftarın izlediği şampiyonluk maçında rakibini 3-0 yenen Altay, 7 yıl aradan sonra Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Maçın sonunda, büyük sevinç yaşayan Altaylı futbolcular, Pendikspor maçında ayağı kırılan ve bu maçı sedye üzerinde izleyen arkadaşları Necdet Kaba'ya koştu.

Altay'a kupası ilerleyen günlerde düzenlenecek bir törenle verilecek. 1'inci Lig'de en son yer aldığı 2011'de küme düşerek tarihinde ilk kez 2'nci Lig'i gören siyah-beyazlılar, 2015'te ise 3'üncü Lig'e sürüklenmişti. Süper Lig'de 41 sezon yer alan, UEFA Kupası'nda mücadele eden ilk Türk, Kupa Galipleri Kupası'na katılan ilk Anadolu kulübü olan 104 yaşındaki Altay, 7 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nı 2 defa müzesine götürerek "Büyük Altay" ismini aldı. Geçen sezon çıkışa geçen İzmir temsilcisi, şimdi Süper Lig'i hedefliyor.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Altay: Egemen Gençalp, Serkan Sözmen, Fatih Gül, İbrahim Akın (Hüsamettin Yener dk. 84), Murat Uluç (Muharrem Ozan Cengiz dk. 70), Ferhat Çulcuoğlu, Mustafa Murat Uslu, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, İhsan Furkan Deniz (Ozan Sol dK. 73), Atakan Rıdvan Çankaya

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Taner Koç, Fırat Arıkan, Muharrem Doğan, Mehmet Cansın Çiçek, Benjamin Fuchs (Recep Yılmaz dk. 52), Oktay Delibalta, Serhat Mermer, Berk İsmail Ünsal, Musa Sinan Yılmazer (Furkan Yaman dk. 72), Zahit Fındık (Kağan Söylemezgiller dk. 46)

Goller: Murat Uluç (dk. 66), İhsan Furkan Deniz (dk. 69), Muharrem Ozan Cengiz (dk. 90 pen.) (Altay)

Kırmızı kart: Taner Koç (dk. 90) (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Mustafa Murat Uslu, Fatih Gül, Ozan Sol, Atakan Rıdvan Çankaya, Hüsamettin Yener (Altay), Melih Ağa (Gümüşhanespor)