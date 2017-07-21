Eskişehirspor'da Nihat Kahveci sürprizi

Eskişehirspor yönetimi Teknik Direktörlük koltuğunu hangi isme emanet edecek sorusu şüphesiz kentte cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor.

Eskişehirspor'a yakınlığı ile bilinen Net26'ın haberine göre en geç bu haftasonuna kadar yeni teknik direktörün belli olacağı belirtilirken üç farklı isim kulislerde dolaşıyor.

İşte o üç isim;

NİHAT KAHVECİ

EURO 2016 döneminde A Milli Takım teknik heyetinde yer alan ve Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Nihat Kahveci ismi de kulislerde ismi ciddi anlamda geçiyor. Artık futbolcun içerisinde olmak istiyorum diyen ve UEFA Pro Lisans sahibi olan Nihat Kahveci'nin artık Teknik Direktörlük yapmak istediği ve kariyerine Eskişehirspor ile başlayabileceği belirtiliyor. İspanya'da Villareal'in altyapı takımını da bir dönem çalıştıran 37 yaşındaki çalıştırıcının ismi ön plana çıkıyor.

MESUT BAKKAL

TFF 1.Lig'de takım çalıştırmayı düşünmüyorum diyen Mesut Bakkal Eskişehirspor yönetimi tarafından ikna edilmeye çalışılıyor. Bodrum'da olan tecrübeli hoca ile görüşen siyah kırmızılı yöneticiler bu ismi ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.

ÖMER ÇATKIÇ

Eskişehirli eski milli kaleci Ömer Çatkıç'ın ismi de Eskişehirspor ile anılıyor. Kısa bir dönem Karabükspor’da Mesut Bakkal’ın ekibinde de yer alan Ömer Çatkıç gelmek için çok istekli olduğu öğrenilirken bu isim diğer isimlere göre daha zayıf ihtimal olarak gözüküyor.