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Sahada gözünden yaralanmıştı! Uğur Demirok'tan haber var

Sahada gözünden yaralanmıştı! Uğur Demirok'tan haber var
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Bodrum FK'nın Eyüpspor'u konuk ettiği maçta tribünlerden atılan yabancı madde gözüne gelen Uğur Demirok, ameliyat olacağını açıkladı.

1'inci Lig'in 25'inci haftasında Eyüpspor deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etmişti. Ancak karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan olaylar, mücadelenin önüne geçti. Maçın ilk yarısında tribünlerden atılan yabancı bir madde yedek kulübesinde bulunan Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok'un gözüne isabet etmiş ve tecrübeli savunmacı, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Futbolcunun yapılan kontrollerde de retinasında yırtık tespit edilmişti.

Uğur Demirok, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ameliyat olacağını duyurdu. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Demirok, "Sabah tekrardan kontrollerim yapıldı. Maalesef acil ameliyat olmam gerektiği söylendi. Akşam operasyon geçireceğim" ifadelerini kullandı.

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DHA

Etiketler Uğur Demirok ameliyat bodruk fk eyüpspor
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