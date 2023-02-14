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TFF, 3 kulübün ligden çekilme talebini reddetti

TFF, 3 kulübün ligden çekilme talebini reddetti
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi; Sivas Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu ve Niğde Anadolu FK'nın ligden çekilme taleplerini reddettiklerini açıkladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Büyükekşi, depremden etkilenen şehirlerin kulüpleri olan Adıyaman FK(2. Lig), Diyarbekirspor (2. Lig), Kahramanmaraşspor(3. Lig), Osmaniyespor(3. Lig), ve Malatya Arguvan SK(3. Lig)'nın ligden çekilme taleplerinin kabul edildiğini duyurdu.

Depremin etkilediği 10 il dışındaki kulüplerin çekilme taleplerinin kabul edilmediğini söyleyen Büyükekşi; "Sivas Belediyespor, Tarsus İdmanyurduspor ve Niğdespor çekilmek istediğini ilettiler. Lig sonuncusu veya son iki üç sırasında yer alan kulüpler, bunları reddettik." dedi.

TFF Başkanı ayrıca transfer döneminin uzatılması için FIFA ile görüştüklerini de ifade etti.

İŞTE PROFESYONEL LİGLERDEN ÇEKİLEN KULÜPLER

Süper Lig: Hatayspor, GazianteP FK
1. Lig: Yeni Malatyaspor, Adanaspor
2. Lig: Adıyaman FK, Diyarbekirspor
3. Lig: Kahramanmaraşspor, Adıyaman Arguvan Spor

Etiketler TFF türkiye futbol federasyonu ligden çekilen takımlar
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