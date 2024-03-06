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TFF açıkladı: Bu maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak

TFF açıkladı: Bu maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak
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TFF, 2.Lig ve 3.Lig maçlarının TFF YouTube kanalında yayınlanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. ve 3. Lig maçları TFF YouTube kanalında canlı yayınlanacağını duyurdu. Test yayınlarının ardından her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç TFF kurumsal YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

TFF 2 Lig Kırmızı Grup'ta, saat 14.00'te, Kastamonuspor ile Sarıyer arasında Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka ilk canlı test yayını olarak TFF YouTube kanalında yayınlanacak.

Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayınlanmasıyla, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de birbirinden yüksek mücadelenin olduğu maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca bu liglerde oynayan yetenekli futbolcuların da tüm dünyada futbolseverler tarafından izlenebilmesinin sağlanması hedefleniyor.

Etiketler TFF yayın maç yayınları şifresiz şifresiz maç yayını
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