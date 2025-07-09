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TFF Başkanı açıkladı: Yeni sezonda yaka kamerası uygulaması başlıyor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezonda hem gözlemci hem temsilci hem de hakemlerde yaka kamerası uygulamasını devreye sokmayı planladıklarını söyledi.

TFF Olağan Mali Genel Kurulu, 187 delegenin katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurulun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak istediklerini belirterek, herkese eşit ve adil olmaya çalıştıklarını söyledi. Hacıosmanoğlu, gelecek dönemin bir öncekine göre daha iyi geçeceğine inancının tam olduğunu dile getirerek, "Çalışmalarımıza titiz bir şekilde devam ediyoruz. Genel kurulumuz futbola hayırlı olsun" dedi.

"Büyük ufak başkan ayrımı yapmadan herkesi aynı mesafede biz dinliyoruz"

Mali genel kurulda, Spor Toto gelirlerinin dağılımı konusunda yapılan açıklamalara yönelik Başkan Hacısomanoğlu, "O konularla ilgili yetkililerle konuşuyoruz. Onların da gereğini yapacağına inanıyorum. Tabii ki lig ayrımı yapmadan, büyük ufak başkan ayrımı yapmadan herkesi aynı mesafede dinliyoruz. Bundan sonra da aynısı olacak" şeklinde konuştu.

"Onlar da sahada adil ve adaletli maç yönetecekler"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Türk hakemlerine güveninin tam olduğunu aktararak, "Genel kurulda konuşmamda da söyledim, 3 ayda, 6 ayda gidiyorduk. 1 sene olacak, birkaç gün sonra. Gitmedik, buradayız. Onların içindeki ayrılık ama artık anlamışlardır. Onlar da sahada adil ve adaletli maç yönetecekler. Yönetenler de bizimle devam edecek. Yönetmeyenler de evine gidecek" değerlendirmesini yaptı.

"Bana maç vermezler endişesi taşıyan arkadaşlara ‘siz adil ve adaletli kararınızı verin’ diyoruz"

Basının futbolun en değerli parçası olduğuna dikkati çeken İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz futbol ailesi diyoruz. Siz de bu ailenin en değerli parçasısınız. Hakem arkadaşlarımızı bizler kadar sizlerin de koruması gerekiyor. Çünkü onları ne kadar korursak, onları ne kadar sağlıklı baskıdan zor tutarsak bu kadar başarılı olurlar. Yoksa eskiden olduğu gibi büyük takımın maçında yanlış yaptığı zaman ‘bana maç vermezler’ ya da adil yönettiği zaman da ‘lehine karar vermedi diye bana maç vermezler’ endişesi taşıyan arkadaşlara, ‘siz adil ve adaletli kararınızı verin’ diyoruz. İşte o şeffaflık orada da geçerli. Avrupa'da bizi temsil edecek olan takımlarımızın başarılı olması Dünya Kupası’nda milli takım için çok büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

"Milli takım, bir kolej takımı şu anda"

Montella’nın, A Milli Takım ile olan sözleşmesinin 2 yıl uzatılmasına da değinen Başkan Hacıosmanoğlu, şu ifadelere yer verdi:
"Bir kolej takımı şu anda. O kolej havasını oluşturan da Montella. Çünkü oyuncular da onu çok seviyor. O da oyuncuları seviyor. Çok iyi bir iletişim var. Biz de iyi anlaşıyoruz. Zaten sporda devamlılık esas. Ne kadar devamlılık olursa o kadar başarı gelir. Cenab-ı Allah onların o samimiyetini sahaya da yansıtıp Dünya Kupası'nda güzel işler yapmaya nasip olsun."

"Yeni sezona yaka kamerasıyla başlayacağız"

VAR kullanılan maçlarda da yayıncı kuruluşun görüntüsünden ya da sesinden artık ceza sevki yapılabileceğini belirten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bir adım daha ileriye gidiyoruz. Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda da uygulanacak. Hem gözlemci hem temsilci hem de hakemlerde yaka kamerası uygulamasını devreye sokacağız. Yetiştirebilirsek, yeni sezona yaka kamerasıyla başlayacağız. Kim ne söylüyorsa artık hepsi kayıt altında olacak" açıklamasını yaptı.

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İHA

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Etiketler TFF Hakem yaka kamerası
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