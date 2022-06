TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ilk hamlesini yaptı: Topluca istifa...

Türkiye Futbol Federasyonu'nda tartışmalara rağmen başkanlık görevine gelen Mehmet Büyükekşi, ilk hamlesini yaptı.

TFF'de Nihat Özdemir'in istifası sonrasında Servet Yardımcı'nın geçici olarak yürüttüğü başkanlık koltuğu için birçok ismin adı anılmış ancak bugün yapılan seçimde başkanlık koltuğuna Mehmet Büyükekşi oturmuştu. Büyükekşi'nin kurullara istifa çağrısı hemen karşılık buldu.

TAHKİM KURULU İSTİFA ETTİ

NTV'nin haberine göre; Büyükekşi'nin istifasını istediği kurullardan biri olan Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve kurul üyeleri, Büyükekşi'ye istifalarını sundu.

158 OY ALDI

Ankara'da gerçekleştirilen ve saat 10'da 219 delegenin katılımıyla başlayan seçim sonrası tek aday olan Mehmet Büyükekşi 158 delegenin oyunu aldı, yönetim kurulu listesi ise 133 oy aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Genel kurula TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanlarının birçoğu katıldı.

BÜYÜKEKŞİ NE DEMİŞTİ?

"GÜVEN, ADALET, ŞEFFAFLIK"

Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada adaylık sürecinin başında "güven, adalet ve şeffaflık" ilkeleriyle yola çıktığını belirterek,"Sizler de bugün bu prensiplere inandığınızı, şahsım ve yönetim kuruluna güvendiğinizi oylarınızla ortaya koydunuz ve birlikte başarmanın yolunu açtınız." dedi.

"ALLAH'TAN BAŞKASINDAN KORKMAM"

"Allah'tan başkasından korkmam" ifadesini kullanan Büyükekşi, "Siz de göreceksiniz bir sene sonra burada çok daha farklı şeyler konuşacağız. Allah'tan başkasından korkmam. Zaten bir aydan beri bunu gördünüz. Baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz de. Biz doğrusunu yapacağız. Eğer doğru yaparsak çok farklı şeyler olacağını siz de göreceksiniz." diye konuştu.

Türk futbolunu arzulanan ve hak ettiği noktalara getireceklerini vurgulayan Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben hep söyledim, biz bu yolda birlikte yürümeye kararlıyız. Özellikle her zamankinden çok farklı bir yönetim listesi oluşturduk. Her bölgeye hitap eden, her konuya hitap eden bir yönetim kurulumuz var. Onlarla çok güzel işlerin altına imza atacağız. TFF bünyesinde görev yapan Tahkim, Disiplin, Temsilciler, Uyuşmazlık Çözüm kurulları, MHK ve etik kurullar gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyoruz."

TARİHTE BİR İLK!

Seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi'nin listesinde eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yer alırken tarihte ilk kez kadın yöneticiler de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin listesi şöyle;

Yalçın Orhan

Nükhet Küçükel Ezberci

Murat Aksu

Yusuf Günay

İdil Karademirlidağ Suher

Erman Kalkandelen

İbrahim Burkay

Alkın Kalkavan

Ramazan Üçdan

Müslüm Özmen

Hamit Altıntop

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

