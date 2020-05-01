TFF liglerin tamamlanması ihtimaline karşı öneri protokolü yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi aracılığıyla bir duyuru yaparak Türkiye’de liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik hazırlanan ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nü açıkladı. İşte TFF’den yapılan açıklama:

HAZIRLIK DÖNEMİ, MÜSABAKA DÖNEMİ VE POZİTİF TEST SENARYOSU

TFF Sağlık Kurulu tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik “Futbola Dönüş Öneri Protokolü” hazırlandı.



Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü, Hazırlık Dönemi, Müsabaka Dönemi ve Pozitif Test Senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.

Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken protokolün, “Genel Prensipler”, “Hazırlık Dönemi – Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi” ile “Pozitif Test Senaryoları”nı içeren ilk kısmı yayınlandı.

Sağlık Kurulu; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.

LİGLERİN BAŞLATILMASINA YÖNELİK KARAR SONRASI UYGULANACAK

Acıbadem Sports ve T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan protokol, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiye raporu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonuyla devletimizin liglerin başlatılmasına yönelik kararı sonrasında uygulamaya konulacak.

Futbola Dönüş Öneri Protokolü 1. Kısım için tıklayınız…

TESİSLERDE GRUP ANTRENMANLARI BÖLÜMÜNDEN BAZI MADDELER:

“Her soyunma odasında aynı anda maksimum 3 oyuncunun soyunmasına izin verilmesi”

“Soyunma odasına maskesiz giriş çıkışların yasaklanması”

“Oyuncuların tükürme, sümkürme gibi ihtiyaçlarını saha kenarına gelerek gerçekleştirmelidir”

“Bir antrenman sahasında aynı anda maksimum 6 oyuncu antrenman yapabilecektir”

“Oyuncular 10'ar dakika aralıklara tesislere varacak şekilde planlama yapılmalıdır”

“Antrenman sahasındaki herkes en az 4 metre mesafede konumlanacaktır”

“Tüm testler sonuçlandığında pozitif vaka olmasa bile mesai sonlandırılmalı (o gün için planlanan antrenman iptal edilmeli) ve tüm tesis dezenfekte edilmelidir. Bir hafta süresince oyuncu ve çalışanlar semptom takibi açısından daha detaylı kontrollere tabi tutulmalıdır.”