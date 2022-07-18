TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.
Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:
Başkan: Sabri Çelik
Başkan Vekili, PMİK, EPAK Üyesi, VAR ve 3'üncü Bölge Sorumlusu: Murat Ilgaz
PMİK ve 5'inci Bölge Sorumlusu: Ahmet İbanoğlu
1’inci Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu: Bülent Gökçü
2’nci Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı: Aytekin Durmaz
4’üncü Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu: Baki Tuncay Akkın
6’ncı Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu: İsmail Köse
7’nci Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu: Aynur Aysun Akar
8’inci Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi: Recep Sürhat Müniroğlu
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