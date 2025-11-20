TFF yeni bahis cezalarını açıkladı: Listede 638 futbolcu var

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle TFF 3. Lig'deki 638 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

İHA