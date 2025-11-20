TFF yeni bahis cezalarını açıkladı: Listede 638 futbolcu var

  1. Anasayfa
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle TFF 3. Lig'deki 638 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

TFF Profesyonel Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig’deki bahis cezalarını da açıkladı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, sevk edilen 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporcular hakkındaki cezalar da belli oldu. Buna göre, 638 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

