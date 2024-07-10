TFF'de 3 adaylı seçim yarışı

TFF, 18 Temmuz'da düzenlenecek olağan seçimli genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu yarışacak.

Daha önce adaylık planlarını açıklayan İsmail Uyanık ve Erdal Alkış, henüz gerekli belgeleri teslim etmedi. Yarın sona erecek adaylık sürecinde 64 kongre üyesinin imzası gerekiyor.

Başkanlık görevini 2 senedir sürdüren Mehmet Büyükekşi'ne rakip olacak Servet Yardımcı ile İbrahim Hacıosmanoğlu gerekli imza sayısına ulaştı.

Yardımcı, 7 yıldır UEFA İcra Kurulu'nda görev yapıyor. Hacıosmanoğlu ise 2013 ve 2015 yılları arasında Trabzonspor başkanlığı yapmıştı.