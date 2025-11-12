TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbir kararları kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbir kararlarının kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, karar verilmiştir.”

DHA

