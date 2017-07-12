TFF'den hayal kırıklığı yaratan karar

İnegölspor Kulüp Başkanı Münür Kanar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun gelişim ligleri ile ilgili yaptığı statü değişikliğine dair açıklamalarda bulundu.

Kulüp tesislerinde düzenlenen ve altyapı antrenörlerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Başkan Kanar, “Gelişim gruplarında Süper Lig ve TFF 1. Lig takımları yer alacak olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüpleri kulüp tescil talimatı hükümleri doğrultusunda sadece illerindeki yerel lig organizasyonlarına katılacak. Bu kararın Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin genç futbolcu gelişim programları dâhilinde futbolcuların gelişimini sağlamak maksadıyla alındığı açıklanırken, geride kalan 90'ı aşkın futbol kulübü 8 bin 100'e yakın genç sporcu yok sayılmış ve gelişimleri hiç düşünülmemiştir.

Oynatılmak istenen yerel lig kulüp ve sporcularımıza hiçbir katkı yapmayacağı gibi yerel ligde yer alan amatör takımları ve futbolcuları için de bu uygulama haksız bir rekabet doğuracaktır ve çeşitli problemlere sebebiyet verecektir. Profesyonel yapılan oyuncuların hiç biri yerel ligde statü gereği oynamayacak, profesyonel takım içinde oynama fırsatı da bulamayınca kendilerini geliştirecek müsabakalar yapma şansını kaybedeceklerdir” dedi.

İnegölspor olarak yıllardır Akademi Lig'inde yer almak için tesis, antrenör ve sporculara maddi ve manevi yatırım yaptıklarını belirten Münür Kanar, “Alınan bu karar ile bu çalışmaların boşa gideceğinden endişe ekmekteyiz. Futbolcularda büyük bir hayal kırıklığı oluşacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2 ve 3. lig profesyonel futbol takımlarının yer alacağı akademi gelişim ligi oluşturulmasını talep etmekteyiz” dedi.