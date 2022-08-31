Tolga Ciğerci'nin yeni takımı belli oldu
Son olarak Başakşehir forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin yeni takımı belli oldu.
Tolga Ciğerci'nin yeni takımı açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü deneyimli orta saha oynucusuyla sözleşme imzaladı.
30 yaşındaki oyuncu Başakşehir öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymişti.
Ankaragücü kısa süre önce Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Ömer Erdoğan'la sözleşme imzalamıştı.
2017-2018 sezonunda Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan deneyimli oyuncu 3 kez de A Milli Takım forması giydi.
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