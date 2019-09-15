2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Maçın ilk etkili atağı Trabzonspor'dan geldi. 10. dakikada Nwakaeme'nin ortasına Sosa gelişine vurdu kaleci kaleci Ertaç parmaklarıyla topu kornere çeldi. 17'de ise Joao Pereira'nın ortasında arka direkte Filip Novak kafayı vurdu ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 27'yi gösterirken Trabzonspor'da bu kez Nwakaeme net bir fırsattan yararlanamadı. 44'te Sosa'nın kaptırdığı topun ardından hızlı hücum fırsatı yakalayan Gençlerbirliği'nde Sio'nun pasında Stancu kaleci Uğurcan'ı avladı ve devreye 1-1'lik eşitlikle gidildi.

Trabzonspr ikinci yarıya da iyi başlayan taraftı. 54'te Sosa'nın frikiğini Ertaç harika çıkardı. 2 dakika sonra ise Nwakaeme, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalınca Trabzonspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Sörloth, 57. dakikada Trabzonspor'u maçta yeniden öne geçirdi: 2-1.

Norveçli yıldız Sörloth, 67'de Sosa ve 79'da Sturridge'den aldığı harika paslar sonrası müsait durumda iki gol pozisyonunu da değerlendiremedi. Maçın 85. dakikasında son sözü Sessegnon söyledi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 6 yaparken, Gençlerbirliği ise ligdeki ilk puanını aldı.

Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Fernandes (Dk. 44 Hüseyin Türkmen), Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak (Dk. 86 Fıratcan Üzüm), Nwakaeme, Avdijaj (Dk. 70 Sturridge), Sörloth

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio (Dk. 83 Seuntjens), Toure, Polomat, Baiano, Berat Özdemir (Dk. 70 Diallo), Stancu (Dk. 70 Ayite), Sessegnon, Candeias, Sio

Goller: Dk. 17 Novak, Dk. 57 Sörloth (penaltıdan) (Trabzonspor), Dk. 44 Stancu, Dk. 84 Sessegnon (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 30 Polomat, Dk. 45 Berat Özdemir (Gençlerbirliği) Dk. 59 Novak, Dk. 63 Hosseini (Trabzonspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

10. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, penaltı noktası gerisinde Sosa'nın sert şutunda kaleci Ertaç Özbilir, topu üsten kornere gönderdi.

17. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Pereira'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak, kafa vuruşuyla topu kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluşturdu: 1-0

27. dakikada Sessegnon'un pasında, soldan ceza alanına giren Sio'nun karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

28. dakikada Sio'nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

32. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertaç Özbilir topu kontrol etti.

44. dakikada Gençlerbirliği, beraberliği sağladı. Sio'nun pasında ceza alanı içinde Stancu, gelişine yerden bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

54. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Ertaç Özbir güçlükle topu uzaklaştırdı.

55. dakikada Ahmet Oğuz, ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'yi düşürünce karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada Sörloth, kullandığı penaltı atışında kaleci Ertaç Özbilir'in ters köşesinden topu filelere göndererek takımını tekrar öne geçirdi: 2-1

76. dakikada Diallo'nun pasında, yakın mesafeden Ayite'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

79. dakikada Sturridge'nin şık pasında ceza alanına giren Sörloth'un yerden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir topa sahip oldu.

84. dakikada Gençlerbirliği, tekrar beraberliği yakaladı. Candeias, soldan ceza alanına girerek topu arka direkteki Sessegnon'un önüne çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

90. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest atışta, barajı geçen top direğin az farkla yanından auta gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor, ligin 3. haftasındaki Fenerbahçe maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan golcü oyuncu Caleb Ekuban'ın yerine Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'i sahaya sürdü. Karaman, stoperde genç oyuncu Hüseyin Türkmen'i yedek kulübesine çekerken stoperde Ivanildo Fernandes'e Hosseini ile görev verdi. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 5 futbolcu maç kadrosunda yer almadı.

STURRIDGE KADRODA

Baldırında ağrıları bulunduğunu söyleyen ancak çekilen MR'ı sonrasında ciddi bir şeyi olmadığı tespit edilen Sturridge, maç kadrosunda yer aldı. Bordo-mavili takımla antrenmanlara çıkmaya başladıktan sonra hazır olmadığı için UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile yapılan rövanş maçı ve Fenerbahçe karşılaşmasında kadroya dahil edilmeyen İngiliz golcü, Gençlerbirliği maçıyla ilk kez kadroya alındı. Trabzonspor'da sakat oyuncuların fazla olması nedeniyle 19 kişilik kadro oluşturabilirken genç oyuncular Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun ve Ahmet Canbaz da kadroda yer buldu. Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Sefa Yılmaz, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarları Gençlerbirliği karşılaşmasına da ilgi gösterdi. Medical Park Stadı'nın büyük bölümü dolarken bordo-mavili taraftarlar, coşkuyla takımlarına destek verdi.

DİYARBAKIR ANNELERİNİNİ OTURMA EYLEMİNE DESTEK

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine bir destek de Trabzonspor tribünlerinden geldi. Bordo-mavili taraftarların kuzey kale arkası tribününde açtığı pankartta şehit Eren Bülbül ile annesinin fotoğrafı, Trabzonlu şehit Akın Çelebi ve HDP binası önünde eylem yapan annelerin fotoğrafına birlikte yer verilerek, "Bu sevda şehadete akın akın erenlerindir, yüreği yanık cesur annelerin sonuna kadar yanındayız" ifadelerine yer verildi. Bordo-mavili taraftarlar, teröre tepki gösterirken "Ölürüm Türkiyem." şarkısı çalındı.

İLK YARDIM VİDEOSU

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesinde stadyumdaki dev ekrandan Abdulkadir Parmak'ın kulüp personeli Rüstem İlyas'a ilk yardım müdahalesi yaptığı anın görseli paylaşıldı. İlk yardımın önemine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak için yapılan bu paylaşımın ardından futbolcular ısınma hareketlerine, "Spor, sağlık ve ilk yardım hayat verir" yazılı pankartla çıktı.

SAHASINDA 2 PUAN BIRAKTI

Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon 4. hafta sonunda 3. beraberliğini aldı. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ikinci haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe karşısında da İstanbul'dan 1-1'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, Gençlerbirliği maçında da 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Trabzonspor, ilk 4 haftada 3 beraberlik alarak 6 puan kaybetti.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 2 puan kaybetmesine karşın yenilmezlik serisini sürdürdü. En son geçen sezonun 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olduktan sonra son 15 lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.

GENÇLERBİRLİĞİ İLK PUANINI ALDI

Ligin yeni takımı Gençlerbirliği ilk puanını Trabzonspor deplasmanında kazandı. Başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e 4-1, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikten sonra, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak ilk puanını elde etti.

NOVAK'IN ANLAMLI GOL SEVİNCİ

Trabzonspor'da ilk golü atan Filip Novak'ın, gol sevincinde hafta içerisinde sakatlık yaşayan Caleb Ekuban, Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı unutulmadı. Yedek kulübesinden bu futbolcuların adlarının yazılı olduğu formayı golün ardından alan Uğurcan Çakır, formayı Novak'a verdi. Çekyalı oyuncu da formayı takım arkadaşlarıyla açarak gol sevinci yaşadı.

STURRIDGE İLK KEZ

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, ilk kez bordo-mavili formayı giydi. Sturridge, 70. dakikada Donis Avdijaj'ın yerine oyuna dahil olarak yeni takımında ilk maçına çıktı. Genç oyuncu Fıratcan Üzüm de 86. dakikada Abdulkadir Parmak'ın yerine oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasını giyen bir diğer oyuncu oldu.

