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Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu

Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu
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Trabzonspor, Montassir Lahtimi'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'da kamp çalışmalarına katılmayan Montassir Lahtimi kiralık olarak gidiyor.

Bordo-mavili kulüp, Lahtimi'nin kiralık transferi için Wydad ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Montassir Lahtimi'nin, Wydad Athletic Kulübüne kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Trabzonspor trabzonspor Montassir Lahtimi KAP
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