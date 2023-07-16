Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu
Trabzonspor, Montassir Lahtimi'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'da kamp çalışmalarına katılmayan Montassir Lahtimi kiralık olarak gidiyor.
Bordo-mavili kulüp, Lahtimi'nin kiralık transferi için Wydad ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Montassir Lahtimi'nin, Wydad Athletic Kulübüne kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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