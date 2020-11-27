Trabzonspor evine 3 puanla döndü: Ankaragücü 0-1 Trabzonspor

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile 2'de 2 yaptı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 45+1. dakikada Lewis Baker'ın frikikten yaptığı harika vuruşla geldi. Öte yandan Trabzonspor'da kaptan Pereira, itirazlarının ardından 90. dakikada 2. sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor, 12 puana yükseldi. Ligin dibindeki 2 puanlı Ankaragücü'nün ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u konuk edecekken, Ankaragücü ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

ANKARAGÜCÜ 0-1 TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

16' Pereira'nın sağ kanattan ortasında topla ceza yayının solunda buluşan Nwakaeme'nin çektiği plase şutta meşin yuvarlak sol direğin dibinden auta gitti.

25' Nwakaeme'nin savunma arkasına hareketlenen Ekuban'a doğru gönderdiği uzun pasını savunmada Sarlija kesti.

44' Alper Potuk'un ceza sahası sol çaprazından yaklaşık 25 metre mesafede çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen topu rahatlıkla kurtardı.

45' Trabzonspor ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahasını hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker, topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.



İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45' Ve ikinci yarı Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı.

50' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunu Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.

60' Orkan'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan çift yumrukla uzaklaştırdı.

62' Ankaragücü'nde Tiago'nun ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şutu farklı şekilde auta gitti.

70' Trabzonspor'da Joao Pereira, Jonathan Bolingi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

71' Kullanılan serbest vuruşu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

79' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunu savunmada Emre Kılınç uzaklaştırdı, ardından ceza yayında topu önünde bulan Baker'ın gelişine vuruşu yandan auta gitti.

90' TRABZONSPOR 10 KİŞİ! Hakeme itirazlarından dolayı ikinci sarı kartını gören Joao Pereira oyun dışında kaldı.

ANKARAGÜCÜ 10 YILDIR KAZANAMIYOR

MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

124 GÜN SONRA DEPLASMANDA KAZANDI

Abdullah Avcı ve öğrencileri, Trabzonspor'un 124 günlük deplasman galibiyet hasretini de noktaladı.

Ankaragücü öncesinde en son deplasman galibiyetini geçen sezon alan ve 25 Temmuz'daki ligin son maçında Kayserispor'u mağlup eden Karadeniz ekibi, bu sezon 4 dış saha mücadelesinde 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

BU SEZON İLK KEZ SERİ YAPTI

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 57 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış oldu.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Voca, Orkan Çınar, Alper Potuk, Lobjanidze, Borven

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

Gol: Dk. 45+1 Baker (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Sarlija, Dk. 21 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 90 Pereira (Trabzonspor)



