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  4. 28 Şubat 2021 13:28

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır, VAR hakemi olarak görevlendirildi. Mücadelede, Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevini ise Halil Umut Meler ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak.

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