Trabzonspor'da Cornelius, Sörloth'u bile geride bıraktı
Trabzonspor'da taraftarların gönlünde taht kuran Cornelius attığı gollerle zirveye çıkmaya devam ediyor.
Süper Lig'de ikinci yarınını açılış maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında Cornelius'un attığı golle 1-0 öne geçen Bordo-Mavililer maçın ilk yarısına 1-0 önde girmeyi başardı.
SON 19 MAÇ 10 GOL
Cornelius attığı bu golle birlikte, Süper Lig'de çıktığı son 19 maçda 10. golüne ulaşmayı başardı. Danimarkalı golcü son 7 isabetli şutunda 7. golünü bulmuş oldu.
CORNELIUS 17. ŞUTUNDA ULAŞTI
Opta verilerine göre; Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 10 gole 18. isabetli şutunda ulaşmıştı; Andreas Cornelius bu gol sayısına 17. isabetinde ulaştı.
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