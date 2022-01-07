  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trabzonspor'da Cornelius, Sörloth'u bile geride bıraktı

Trabzonspor'da Cornelius, Sörloth'u bile geride bıraktı

Trabzonspor'da Cornelius, Sörloth'u bile geride bıraktı

Trabzonspor'da taraftarların gönlünde taht kuran Cornelius attığı gollerle zirveye çıkmaya devam ediyor.

Süper Lig'de ikinci yarınını açılış maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında Cornelius'un attığı golle 1-0 öne geçen Bordo-Mavililer maçın ilk yarısına 1-0 önde girmeyi başardı.

SON 19 MAÇ 10 GOL

Cornelius attığı bu golle birlikte, Süper Lig'de çıktığı son 19 maçda 10. golüne ulaşmayı başardı. Danimarkalı golcü son 7 isabetli şutunda 7. golünü bulmuş oldu.

CORNELIUS 17. ŞUTUNDA ULAŞTI

Opta verilerine göre; Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 10 gole 18. isabetli şutunda ulaşmıştı; Andreas Cornelius bu gol sayısına 17. isabetinde ulaştı.

Etiketler Trabzonspor trabzonspor gol Cornelius
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İbnü'l-Arabî'nin 2022 kehanetleri ortaya çıktı
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu'dan, sevgilisi ile romantik paylaşım
Burası Ardahan! Dev kurt böyle görüntülendi
Nagehan Alçı, Suriye TV’nin İstanbul stüdyosunda: ''Aynı havayı soluduğumuz insanlar''
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, güzelliğiyle kardeşini gölgeledi
Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Uzmanlar 2022 yılı için tahminini açıkladı
İstanbul'da durum vahim! İşte vaka haritasında ilçe ilçe son durum
Kazakistan'da vahşet! 3 polis kafası kesilerek infaz edildi
Bu karar emsal olur: O trafik cezası mahkemeden döndü!
Kış geri döndü! Yağışlar fena vuracak