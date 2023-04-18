Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaştı. Hırvat hoca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trabzonspor, dün gece İstanbul'a getirdiği Nenad Bjelica'nın göreve başladığını resmen duyurdu.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ALACAĞI MAAŞ BELLİ OLDU

Anlaşmaya göre teknik direktöre; 2022-23 futbol sezonu için 100.000.-EUR, 2023-24 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR, 2024-25 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR ücret ödenecek.