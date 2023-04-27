Trabzonspor'dan ''Bruno Peres'' kararı
Trabzonspor, Bruno Peres ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor, Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres ile anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno Da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir."
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