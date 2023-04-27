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Trabzonspor'dan ''Bruno Peres'' kararı

Trabzonspor'dan ''Bruno Peres'' kararı
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Trabzonspor, Bruno Peres ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor, Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres ile anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno Da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Etiketler Trabzonspor Bruno Peres trabzonspor karar
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