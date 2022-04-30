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Trabzonspor'un kutlamalarına Beşiktaş ve Fenerbahçe darbesi

Trabzonspor'un kutlamalarına Beşiktaş ve Fenerbahçe darbesi

Trabzonsporlu taraftarlar uzun yıllar sonra gelecek olan şampiyonluk sonrası kutlamalara hazırlanırken Beşiktaş ve Fenerbahçe'den karşı bir hamle geldi.

Trabzonspor bu akşam şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor. Türkiye'nin her yerinde şampiyonluk kutlaması yapmayı planlayan Trabzonspor'a karşı hamle geldi.

BAYRAKLARLA DONATILDI

Fenerbahçe’nin kalesi Bağdat Caddesi, Beşiktaş’ın kalesi Çarşı ve Barbaros Bulvarı bayraklarla dolatılmış durumda. Trabzonspor'un şampiyonluğunun burada kutlanmasını istemeyen iki takım taraftarı da önlemlerini bu şekilde aldı. Trabzonsporlu taraftarların buna saygı gösterip o bölgede kutlama yapmayacağı öğrenildi.


TRABZONSPOR EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Trabzonspor ligde 6 kez şampiyon olurken son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda yaşadı. Bordo-Mavili ekip 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-84 sezonlarında şampiyon oldu.

Etiketler beşiktaş çarşı fenerbahçe
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