PFDK 5 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu aralarında Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bulunduğu Trendyol Süper Lig'den 5 kulübe ceza yağdırdı.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, farklı gerekçelerle Onvo Antalyaspor'a 528 bin lira, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a ayrı ayrı 336 bin lira, Solwie Energy Fatih Karagümrük'e ise 84 bin lira para cezası verdi. PFDK, Beşiktaş'a ise kısmi tribün kapatma cezası verdi.

Kurul, Beşiktaş'ın yanı sıra Solwie Energy Fatih Karagümrük, Onvo Antalyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a kısmi tribün kapatma cezası da uyguladı.