Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye ''yeni teknik direktör'' açıklaması

Kendi evinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alan Fenerbahçe'de "Acun Ilıcalı teknik direktörlük için Sergen Yalçın'ı istiyor" iddialarına Sergen Yalçın'ın ardından Acun Ilıcalı'dan da yanıt geldi.

Trendyol Süper Lig'te dün kendi evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alan Fenerbahçe mağlubiyetin şokuyla sarsıldı.

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'a kendi evinde 1-0 kaybettiği derbi sonrası sosyal medyada bir anda "Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istiyor" iddiaları konuşulmaya başladı.

Bu iddiaları canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın "Seni başka takımlara transfer ediyorlar, sormadım ama haftaya soracağım" sözü üzerine konuşan Sergen Yalçın "X kullanmıyorum, Instagram'ı da ben yönetmiyorum. Rica ediyorum. Lütfen sosyal medyada benim ağzımdan bir şey duymadığınız sürece hiçbir şeye inanmayın" dedi.

Sergen Yalçın ayrıca, "Benimle alakası olmayan saçma sapan şeyler yazıyorlar. Bunlara inanmayın. Kimseye açıklama yapmıyorum" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın ardından bir açıklama da Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan geldi.

Bazı medya kuruluşlarında yer alan Jose Mourinho'nun kulüpten ayrılacağı ve Sergen Yalçın'la anlaşılacağı iddiasına Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.”