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  5. Ahmet Çakar'ın Galatasaray ve Fenerbahçe kehaneti yeşil sahalara bomba gibi düştü

Ahmet Çakar'ın Galatasaray ve Fenerbahçe kehaneti yeşil sahalara bomba gibi düştü

Ahmet Çakar'ın Galatasaray ve Fenerbahçe kehaneti yeşil sahalara bomba gibi düştü
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Trendyol Süper Lig'te Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam eden şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin kendi evinde Samsunspor ile berabere kalması sarı-lacivertli camiada büyük bir şok etkisi yaratsa da Ahmet Çakar Süper Lig'te şampiyonluk ipinin Fenerbahçe tarafından göğüsleneceğini öne sürdü.

Trendyol Süper Lig'te Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde adım adım şampiyonluğa yürürken, Fenerbahçe'nin son olarak Kadıköy'de Samsunspor ile berabere kalıp sahada 2 puan bırakması sonrasında sarı-lacivertli camia büyük bir şok yaşamıştı.

Önümüzdeki hafta şampiyonluk yolunda belki de en zor maçlarından birine çıkacak olan Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacak.

Beşiktaş bu sezon başından bu yana kötü bir grafik çizse de büyük maçlara koyduğu ağırlığıyla dikkat çekiyor.

Süper Lig'te kritik haftalar başlarken, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını hissettiğini söyleyerek, "İçimde şu an bir his var. Fenerbahçe şampiyon olacak." dedi.

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları açıklayan Çakar, "Galatasaray; Beşiktaş, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybedecek. Fenerbahçe ligdeki tüm maçlarını kazanacak." ifadelerini kullandı.

İkinci Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan Galatasaray, sıradaki 7 maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmadan şampiyon olacak.

 

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray ahmet çakar şampiyonluk Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray trendyol süper lig süper lig
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