Alvora Morata Galatasaray'a sitem dolu sözlerle veda etti

Galatasaray'dan ayrılan İspanyol futbolcu Alvaro Morata, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti. Morata, Galatasaray yönetiminin verilen sözleri yerine getirmediğini öne sürdü.

Galatasaray’ın geride kalan sezonun devre arasında Serie A temsilcisi Milan’dan kiralık olarak kadroya dahil ettiği İspanyol futbolcu Alvaro Morata, geçtiğimiz günlerde tekrar İtalyan ekibine dönmüştü. 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti. Taraftarlara kendisine gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Morata, Galatasaray kulübüyle ilgili ise verdikleri sözleri yerine getirmedikleriyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

İspanyol futbolcunun konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türk halkı,
Bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için yürekten teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren kendimi evimde hissettirdiniz ve kariyerimde yaşadığım en olağanüstü desteklerden birini sundunuz.

Ne yazık ki, kulüple yaşadığım deneyim için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Verilen sözlerin ve temel değerlere duyulan saygının korunmadığı anlar oldu.

Son ana kadar verilen taahhütler yerine getirilmedi; öyle ki, emeğimle kazandığım maaşımın bir kısmından ve diğer sözleşmesel haklarımdan feragat etmek zorunda kaldım (yayınlanan rakam doğru değildir). Benim için hem hayatta hem de işte bazı prensipler vardır ki asla çiğnenmemelidir: Herkesin hakkına saygı göstermek bunlardan biridir. Kazanılmış olanın tanınmaması ve ödenmemesi, benim gözümde kabul edilemez ve inandığım adalet ile profesyonellik değerlerine aykırıdır.

Bu konular çoğu zaman açıkça konuşulmaz; ancak taraftara gerçekte ne olduğunu açıklamanın doğru olduğuna inanıyorum. Siz ve İstanbul şehri daima kalbimde yer alacaksınız, bugün ve gelecekte sizlere en iyisini diliyorum.

Teknik direktöre ve onun harika ekibine özel bir teşekkürler. Galatasaray’ın tarihini yazmaya devam edeceğinizden eminim. Paylaştığımız anlar için tüm takım arkadaşlarıma ve Florya’daki tüm emekçilere yürekten teşekkür ederim."

