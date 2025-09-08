Beşiktaş, Cengiz Ünder transferini duyurdu
Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır.
Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
