Beşiktaş, Cengiz Ünder transferini duyurdu

Beşiktaş, Cengiz Ünder transferini duyurdu
Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır.

Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

