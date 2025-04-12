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  5. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk'ten olay sözler: ''Ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım''

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk'ten olay sözler: ''Ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım''

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk'ten olay sözler: ''Ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım''
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Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, divan toplantısına katılan eski başkanlardan Hasan Arat'a, ''Yanına ister Polonya Cumhurbaşkanını ister Katar emirini alsın, ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım'' diye seslendi.

Beşiktaş'ta 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda yapılıyor. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başlangıç konuşması yaptı. Sözlerine başkanlık görevinden istifa ettikten sonra ilk kez divan toplantısına katılan Hasan Arat ile yaşadığı gerginliğe değinerek başlayan "Tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş divanına yakışmayacağı için üzerine çok gitmiyorum. Bizim kültürümüzde düşene vurmamak var. Ama alıp da gideni mezara kadar kovalamak da var. Yanına ister Polonya Cumhurbaşkanını ister Katar Emirini alsın, ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım. Konuyu kapatmak ve uzatmak istemiyorum" diye konuştu.

"Tüzük tadil düzenlemesi yapıp kuvvetler ayrılığını uygulamamız lazım"

Yönetime icraatlarından dolayı teşekkür eden Yamantürk, "Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Sermaye artırılmasından ve bankalara borçların ödenmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Para gelirlerimizin ve giderlerimiz doğru yönetilirse bu işin içinden çıkabileceğimizi düşünüyorum. Yönetimden başka beklentilerimiz de var. Bir tanesi de tüzük tadil düzenlemesi yapıp kuvvetler ayrılığını uygulamamız lazım. Bunu yaparsak yapılan yanlışlardan dönmemiz demek olacak. Gereksiz düzenlemelerle tek adam yönetimine geçildi ve gidildi. Size ve divana terbiyemden ötürü kaçıldı demiyorum, gidildi diyorum" şeklinde konuştu.

"Gitmeyi bilmek, iktidar olmaktan daha önemlidir"

Görev süresinin sonuna yaklaşıldığını vurgulayan Tevfik Yamantürk, "Divan başkanı adayları var. Kendilerinden duydum. Bu beni çok mutlu etti. Bir araya geleceğiz ve süreci nasıl yürüteceğimizi çalışacağız. Salona gelirken uzatılan elleri görünce bu süreçte doğru işler yaptığımızı hissettik. Gitmeyi bilmek, iktidar olmaktan daha önemlidir. Kaçmıyoruz. Beşiktaş'a yakışır şekilde inşallah sürecimizi tamamlayacağız. Beşiktaş kulübü bana hayal edemeyeceğim şeyler yaşattı" açıklamalarında bulundu.

İHA

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Etiketler Beşiktaş beşitktaş divank urulu Tevfik Yamantürk
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